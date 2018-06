Atirador dos EUA tem credencial de acesso à Marinha

Em coletiva de empresa, foi confirmado que Alexis, que trabalhava para a Hewlett-Packard como terceirizado da companhia The Experts, na intranet da Marinha, tinha a credencial para entrar em um dos endereços mais seguros de Washington.

Anteriormente, Alexis trabalhou em um base dos Estados Unidos no Japão no mesmo tipo de atividade. Entre setembro de 2012 e janeiro de 2013 não causou nenhum incidente. Recentemente, ele passou por uma revisão da sua credencial de segurança secreta. O número de mortos com o incidente subiu para 13. Oito pessoas ficaram feridas. Fonte: Dow Jones Newswires