Atirador é mantido em solitária 'para própria proteção' O atirador suspeito de abrir fogo em uma sala lotada de cinema no Estado norte-americano do Colorado é mantido em confinamento solitário "para sua própria segurança", informa a polícia local. James Holmes, de 24 anos, foi preso pouco depois de 12 pessoas terem sido mortas e dezenas ficado feridas em um ataque contra a plateia que assistia à estreia do filme "Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge" em uma sala de cinema em Aurora, nos arredores de Denver.