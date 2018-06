Atirador em spa possuía histórico de violência doméstica

Há algumas semanas Radcliffe Franklin Haughton teria cortado os pneus do carro de sua esposa. Ela pediu proteção na Justiça quatro dias depois e um juiz concedeu ordem de restrição. Como parte da decisão, Haughton não poderia portar armas de fogo.

O massacre aconteceu no domingo, por volta das 13h (horário de Brasília), no Azana Day Spa, um prédio de dois andares e 836 metros quadrados que fica em frente a um grande shopping center num bairro de classe média alta.

Depois do crime, a polícia iniciou uma busca frenética pelo autor, que depois foi encontrado morto no spa, após cometer suicídio. Não se sabe ainda se a esposa do atirador está entre os mortos.

Este foi o segundo tiroteio em massa em Wisconsin neste ano. No dia 5 de agosto, Wade Michael Page, um veterano do exército de 40 anos e que apoiava a supremacia branca, matou seis pessoas e feriu outras três antes de se suicidar num templo da seita religiosa hindu Sikh, no sul de Milwaukee. As informações são da Associated Press.