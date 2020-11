Atirador fere 8 em shopping nos EUA

Oito pessoas ficaram feridas em um tiroteio nesta sexta-feira, 20, em um shopping nos subúrbios de Milwaukee, informou a polícia local. O suspeito ainda não foi encontrado.

O chefe de polícia de Wauwatosa, Barry Weber, não deu informações sobre o possível motivo do ataque. Ele informou que a extensão dos ferimentos nas oito vítimas - sete adultos e um adolescente - era desconhecida. Weber também disse que o atirador “não estava mais no local” quando as autoridades chegaram.

“Depoimentos preliminares de testemunhas indicam que o atirador é um homem branco na casa dos 20 ou 30 anos”, disse Weber a repórteres. “Os investigadores estão trabalhando para determinar a identidade desse suspeito. ''

O chefe chamou o shopping de cena de crime ativa e pediu às pessoas que evitassem a região. Ele disse que o shopping permanecerá fechado até novo aviso.

Testemunhas disseram ao canal WISN-TV que ouviram cerca de oito a 12 tiros. Algumas pessoas permaneceram no shopping enquanto a polícia procurava pelo suspeito. /AP