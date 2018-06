Atirador forçou entrada em escola nos EUA, diz polícia O acusado de matar 26 pessoas, entre elas 20 crianças, dentro de uma escola de ensino fundamental em Newtown, no Estado americano de Connecticut, forçou sua entrada no local, de acordo com a polícia. O suspeito Adam Lanza, de 20 anos, aparentemente rompeu divisórias de vidro ao lado da porta da frente da escola de ensino fundamental Sandy Hook para ter acesso ao interior do prédio.