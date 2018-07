Atirador invade escritório e mata quatro pessoas

A polícia foi chamada na tarde de quinta-feira (horário local), mas quando chegou na Accent Signage Systems o tiroteio já terminara. A empresa de produção de placas é localizada em uma área residencial no norte da cidade.

"Quando os agentes chegaram no local, ajudaram a retirar os empregados, socorrer as vítimas e procurar o suspeito, mas encontraram as quatro vítimas mortas, com ferimentos de bala". O nome do atirador e dos mortos não foi divulgado. As informações são da Associated Press.