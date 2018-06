Atirador mata 3 e fere 4 em Wisconsin Um atirador abriu fogo ontem em um salão de beleza de um shopping nos arredores da cidade de Milwaukee, no Estado de Wisconsin, matando três pessoas e ferindo quatro. A polícia divulgou uma foto do suspeito, que não tinha sido preso até a noite. Ele foi identificado como Radcliffe Haughton, de 45 anos. Seria marido de uma funcionária do local.