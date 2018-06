Atirador mata 3 pessoas na Áustria e sequestra policial

Grundboeck confirmou que três pessoas foram baleadas, mas se recusou a dizer se os ferimentos foram fatais, explicando que as autoridades não querem dar informações ao atirador através de reportagens que ele provavelmente estava monitorando.

Um policial em Annaberg, cerca de 115 quilômetros a sudoeste de Viena, disse à Associated Press que as equipes da SWAT haviam bloqueado o perímetro do edifício em que ele havia se escondido. O agente se recusou a se identificar por telefone.

O site da emissora estatal ORF disse que o homem era um caçador de 55 anos, que fugiu quando abordado pela polícia, em seguida, disparou contra um membro da equipe Cobra SWAT da Áustria depois que seu carro caiu em uma vala. A ORF afirmou que, posteriormente, ele disparou contra o motorista e, em seguida, um segundo policial em uma barreira antes de se esconder na fazenda. Fonte: Associated Press.