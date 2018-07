Atirador mata 4 em ataques no norte do Estado de Nova York Um atirador matou ontem quatro pessoas em uma barbearia e em um lava-rápido de cidades vizinhas no Estado de Nova York. Outras duas pessoas ficaram feridas nos ataques. Identificado como Kurt Myers, americano de cabelos e barbas grisalhos, o atirador teria sido responsável também pelo incêndio em um imóvel. Até as 19h, no horário de Brasília, Myers estava foragido.