Atirador mata 4 em empresa de Minneapolis

Segundo autoridades locais, o homem havia sido demitido na quarta-feira da Accent Signage Systems - companhia especializada em produtos para pessoas com deficiência. No dia seguinte, ele voltou ao local, armado, e atirou contra alvos específicos. Pelo menos 28 funcionários estavam no escritório no momento dos disparos.

O atirador era Andrew Engeldinger, de 36 anos, que não teria antecedentes criminais e foi encontrado morto no local. Seu tio, Joseph Engeldinger, disse a jornalistas que o sobrinho vinha agindo de maneira estranha ultimamente.

Os vizinhos da empresa se assustaram com o barulho dos tiros e se reuniram nas proximidades do local para buscar informações. A polícia chegou à companhia por volta das 16h30 (18h30 em Brasília). Os agentes invadiram o prédio uma hora após o ataque.

Apenas duas vítimas foram identificadas: o dono da empresa, o israelense Reuven Rahamim, de 61 anos, e um motorista da UPS, Keith Basinski, de 50. Dois executivos feridos no ataque estão em estado grave.

O governador de Minnesota, Mark Dayton, qualificou a ação como um "episódio de violência sem sentido" e enviou condolências às famílias dos "inocentes mortos". Em 2011, 458 pessoas foram assassinadas em seus locais de trabalho. / AP