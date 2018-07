Atirador mata quatro na Índia em dia de eleições tensas Um homem abriu fogo em um posto policial cheio de eleitores neste sábado no nordeste da Índia, em um episódio que expôs as tensões que circundam as eleições no país. Quatro pessoas morreram antes que o atirador fosse morto, segundo informou a polícia. O homem armado estava na fila com outros eleitores do lado de fora de um posto policial usado no processo de votação, mas retirou um revólver quando entrou no prédio e começou a disparar indiscriminadamente, informou Priyo Kumar Singh, superintendente da política do distrito de Chandel, no estado de Manipur.