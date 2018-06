Atirador mata seis e troca tiros com a polícia nos EUA

Os tiros começaram a ser disparados de dentro de uma carro, às 21h30 (horário local) em Isla Vista, uma comunidade próxima ao campus.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado, trocou tiros com policiais na sexta à noite antes de bater seu carro BMW preto em um veículo parado, disse o xerife do Condado de Santa Barbara, Bill Brown. As autoridades o encontraram morto com um ferimento de bala na cabeça, mas não ficou claro se ele foi morto pelos disparos ou se cometeu suicídio.

Sete pessoas permanecem hospitalizadas com ferimentos de bala ou outros machucados.

Uma pistola semiautomática foi encontrada perto do campus da Universidade da Califórnia.

Um diretor cinematográfico de Hollywood e sua família acreditam que seu filho é responsável pelo incidente. A família ainda não viu o corpo, mas eles foram informados de que o suspeito foi morto e acreditam que o filho do diretor matou as seis pessoas, disse o advogado do grupo, Alan Shifman.

Shifman é o advogado de Peter Rodger, que foi assistente de direção na série de filmes "Jogos Vorazes". As autoridades não confirmaram a identidade do atirador. Fonte: Associated Press.