Atirador mata três e se suicida em base militar nos EUA

Segundo Mark A. Milley, funcionário sênior da base militar, o atirador, que serviu no Iraque em 2011, estava em observação para avaliar se sofria de transtorno de estresse pós-traumático.

O republicano Michael McCaul, presidente do Comitê de Segurança Nacional da Câmara dos Representantes, disse que o tiroteio ocorreu no centro médico da base e identificou o suspeito como Ivan Lopez. As sirenes de alerta na base já foram desligadas e os feridos foram encaminhados para um hospital comunitário do Exército e outros hospitais locais.

O presidente dos EUA, Barack Obama, disse em discurso improvisado que estava acompanhando a situação de perto e que seriam conduzidas investigações para entender o que ocorreu. "Ele servem com valor. Eles servem com distinção, e quando eles estão em sua base natal precisam se sentir seguros", disse. "Nós ainda não sabemos o que aconteceu, mas obviamente o senso de segurança foi mais uma vez quebrado."

Em 5 de novembro de 2009, o major do Exército Nidal Malik Hasan, um oficial médico, matou 13 pessoas e feriu outras 32 a tiros dentro da mesma base. Em agosto passado, Hasan foi sentenciado à morte. Fonte: Associated Press.