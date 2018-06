Atirador mata três em spa de Wisconsin, nos EUA

Texto atualizado às 20h

WISCONSIN - Pelo menos três pessoas morreram e quatro ficaram feridas neste domingo, 21, após um homem começar a atirar dentro de um spa localizado próximo a um shopping center em Brookfield, no Estado americano de Wisconsin. Inicialmente, havia sido divulgado que as sete pessoas estavam feridas, mas a polícia local informou sobre as mortes.

Segundo as primeiras informações da polícia, os quatro tiveram ferimentos leves. As outras três foram levadas a um hospital da região, mas não resistiram.

De acordo com a rede BBC, a área ao redor do spa, incluindo o shopping center Brookfield Square, do outro lado da rua, ficou interditada por algumas horas, enquanto a polícia procurava o suspeito. Radcliffe Franklin Haughton, 45 anos, teve sua fotografia divulgada e, de acordo com um despacho da polícia, foi encontrado morto.

Com AP e Reuters