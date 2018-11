Atirador mata um e fere quatro em Denver

DENVER - Quatro pessoas foram feridas e uma morreu após um homem abrir fogo no centro de Denver, nos Estados Unidos, na última segunda-feira, 19. De acordo com uma testemunha, as vítimas eram supostamente moradoras de rua.

O atirador fugiu sozinho em um carro após efetuar cerca de seis disparos, ainda segundo a testemunha, que deu entrevista a um jornal local. Enquanto o atirador fugia, uma pessoa na multidão revidou também com tiros na direção do veículo.

"No momento, não sabemos se havia mais de uma pessoa envolvida no tiroteio", disse o porta-voz da polícia Doug Schepman. Ele acrescentou que os investigadores ainda precisam determinar a motivação do crime e se o atirador conhecia ou não as vítimas.

"Haver um tiroteio em uma área como essa é muito preocupante", disse Schepman, referindo-se ao local em que se localizam vários hotéis, restaurantes e residências. Não muito distante, houve um homicídio no dia anterior. Mas ainda não se sabe se os crimes estão ligados.

De acordo com a polícia, os sobreviventes se encontram em uma situação de saúde estável./ Reuters