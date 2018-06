Atirador que matou 2 e feriu sete na Finlândia é preso

O suspeito, habitante local de Hyvinkaa, cerca de 50 quilômetros ao norte da capital Helsinque, não resistiu à prisão. "O homem foi encontrado com duas armas, incluindo um rifle de caça", disse Tuominen. O atirador matou uma mulher e um homem, ambos de 18 anos, e feriu gravemente uma oficial de polícia, que havia se aproximado da cena do crime.

Ações semelhantes de disparos de armas de fogo não são incomuns na Finlândia, onde há 650 mil proprietários de armas oficialmente reconhecidos, em uma população de 5,4 milhões de pessoas com forte tradição de caça. Nos anos recentes, a Finlândia foi cenário de duas ocorrências semelhantes em escolas. As informações são da Associated Press.