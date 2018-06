Atirador de Charleston será julgado em julho de 2016, decide Justiça

CHARLESTON, EUA - Dylann Roof, acusado de matar nove pessoas em uma igreja em Charleston, na Carolina do Sul (EUA), no mês passado será julgado no dia 11 julho de 2016, segundo determinou o juiz JC Nicholson.

Roof foi chamado para depor nesta quinta-feira, mas permaneceu em silêncio durante os 25 minutos. O defensor público Ashley Pennington disse que não iria pedir para que Roof aguardasse o julgamento fora da prisão.

Nicholson afirmou que ele teria negado o pedido de qualquer maneira, dizendo que há risco de fuga, observando que ele foi preso em Shelby, na Carolina do Norte, no dia seguinte aos tiroteios. Roof não argumentou nenhuma vez.

Perguntado sobre a liberação dos registros policiais sobre a investigação, Nicholson disse que os registros não serão liberados antes de 22 de julho, de modo a dar aos promotores, aos advogados de defesa e membros da família tempo de se opor. /AP