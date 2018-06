Atirador tem 30 anos e serviu 3 vezes no Iraque O sargento do Exército americano que executou 16 civis afegãos, cujo nome é mantido em sigilo pelo Pentágono, tem 30 anos e já serviu três vezes na Guerra do Iraque. Essa era sua primeira passagem pelo Afeganistão, onde atuava no grupo de proteção aos membros das Forças Especiais.