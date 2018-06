Atiradores abrem fogo contra evento sobre liberdade de expressão em Copenhagen

Cerca de 30 balas atravessaram as janelas do café Krudttoenden e ao menos duas pessoas foram retiradas do local em macas, incluindo um policial uniformizado, afirmou o canal de televisão local TV2. Helle Merete Brix, uma das organizadoras do evento, disse que Vilks estava presente no momento dos tiros, mas não foi ferido.

"Eu vi um homem mascarado correndo", contou ela. "Alguns policiais ficaram feridos", disse, acrescentado que considerava o atentado um ataque contra a vida do artista.

O café no norte de Copenhagen, conhecido por seus concertos de Jazz, recebia o evento chamado "Arte, Blasfêmia e liberdade de expressão" quando os tiros foram disparados. Niels Ivar Larsen, um dos palestrantes do encontro, disse à TV2 que ao menos duas pessoas foram feridas.

O embaixador francês na Dinamarca, François Zimeray, também participava da conferência, mas já publicou uma mensagem em seu Twitter avisando que estava vivo.

Após os ataques contra a revista satírica Charlie Hebdo, em Paris, no começo do ano, Vilks havia dito à Associated Press que cada vez menos organizações o chamavam para eventos devido às preocupações de segurança. Ele afirmou também que achava que o serviço secreto da Suécia, que emprega guarda-costas para protegê-lo, reforçaria ainda mais a segurança em torno dele. Fonte: Associated Press.