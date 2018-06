Atiradores atacam sede do Partido Conservador grego Homens não identificados atiraram na sede do Partido Conservador do primeiro-ministro da Grécia, Antonis Samaras, nesta segunda-feira, segundo informações da polícia. Não houve feridos e somente pedaços da construção foram atingidos, mas a ação ocorreu após uma série de ataques contra jornalistas nos últimos dias por grupos esquerdistas radicais.