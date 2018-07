Atiradores de Oklahoma são acusados por 3 mortes

Jake England, de 19 anos, e Alvin Watts, de 33, foram acusados por homicídio de primeiro grau e crime racial. As vítimas dos tiroteios eram todas negras.

England e Watts confessaram ter atacado três e duas das vítimas, respectivamente. Os alvos foram, aparentemente, escolhidos a esmo, segundo a polícia.

As investigações sugerem que England queria se vingar pelo assassinato de seu pai por um homem negro, há dois anos. As informações são da Associated Press.