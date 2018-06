Atiradores disparam contra avião em aeroporto no Paquistão e matam uma pessoa Atiradores dispararam contra um avião da Pakistan International Airlines que pousava no aeroporto da cidade de Peshawar, no norte do Paquistão, na noite desta terça-feira (horário local), no terceiro incidente em um aeroporto paquistanês neste mês. Uma mulher que estava a bordo morreu e três tripulantes ficaram feridos.