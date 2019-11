Atiradores invadem casa na Califórnia e matam ao menos 4

FRESNO, EUA - Ao menos quatro pessoas morreram e seis ficaram feridas após "suspeitos desconhecidos" invadirem uma festa em Fresno, na Califórnia, na noite de domingo, 17, e dispararem contra os que estavam presentes, informou a polícia.

A ação aconteceu por volta das 18h (23h em Brasília) no sudeste da cidade, onde um grupo estava reunido para assistir a um jogo de futebol americano, segundo o tenente Bill Dooley.

As autoridades locais disseram que, ao todo, 10 pessoas foram baleadas, sendo que 3 morreram no local. Uma quarta vítima morreu no hospital. Os outros seis baleados estão internados, mas não correm risco.

Todas as vítimas eram homens asiáticos com idades entre 25 e 35 anos. "O que sabemos é que se tratava de uma reunião entre parentes e amigos", afirmou Dooley. "Todos estavam assistindo a um jogo de futebol americano quando suspeitos desconhecidos chegaram à residência, se esgueiraram pelo quintal e abriram fogo."

Os feridos foram encaminhadas a um centro médico da região em condições críticas, mas alguns já se encontram em situação estável, de acordo com emissoras locais.

Cerca de 35 pessoas estavam no quintal no momento da ação. Até o momento, ninguém foi levado sob custódia por ligação com o ataque a tiros. Segundo a polícia, não há indício de que as vítimas conheciam os atiradores.

Os policiais estão em contato com os vizinhos para tentar obter imagens de câmeras de segurança que ajudem na identificação dos suspeitos.

Este foi o segundo ataque a tiros com mortos registrado no domingo em Fresno. Um homem com cerca de 20 anos foi baleado e morreu em sua casa em outra festa na cidade. A polícia não informou se os dois casos têm ligação. / AP