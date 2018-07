Atiradores matam pelo menos 18 soldados no Iraque

O porta-voz do governo da província de Anbar, Mohammed Fathi, no oeste do país, disse que pelo menos 18 soldados foram mortos quando uma gangue de homens armados abriu fogo em um posto de controle.

Porém, uma fonte policial anônima disse que as vítimas eram policiais, e não soldados, e que o total de mortos era de 17 pessoas. Segundo a fonte, os pistoleiros estavam em veículos do Ministério do Interior e atacaram vários postos de verificação antes do amanhecer. As informações são da Dow Jones.