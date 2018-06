Atiradores matam seis pessoas em ataques no Paquistão

QUETTA - Atiradores mataram seis pessoas nesta quinta-feira, 29, no Paquistão, em dois ataques separados, um dos quais teve como alvo empregados de uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU), disseram funcionários do governo paquistanês.

Os agressores abriram fogo contra um automóvel da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, na sigla em inglês) e mataram duas pessoas, disse o policial Rustam Khan.

Os empregados da FAO viajavam para a província do Baluquistão. Um funcionário da Organização disse que um empregado da agência e o motorista foram mortos. Não houve reivindicação do ataque. Além de extremistas do Taleban, a província do Baluquistão tem um movimento armado separatista.

Mais cedo nesta quinta-feira, atiradores em motocicletas abriram fogo contra uma van de passageiros em Quetta, capital do Baluquistão, matando quatro muçulmanos xiitas, em um aparente ataque sectário, disse o policial Shaukat Khan.

O grupo extremista Jundullah, uma facção do Taleban paquistanês, assumiu a autoria do atentado. "Eles eram infieis xiitas", disse Ahmad Marwat, porta-voz da organização extremista Jundullah.

As informações são da Associated Press.