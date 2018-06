Atividade industrial Chinesa tem menor nível em 6 meses

Os dados, segundo analista da CFLP, Zhang Liqun, apontam para uma modesta fraqueza no crescimento econômico chinês, o que levanta questões sobre as perspectivas para a segundo maior economia do mundo. No quarto trimestre de 2013, a economia da China cresceu 7,7% na comparação ante um avanço de 7,8% no terceiro trimestre.

Ainda de acordo com Liqun, a queda no subíndice de novos pedidos demonstra uma desacelaração da procura interna. Por sua vez, os fabricantes chineses enfrentam o aumento das taxas de juros e a valorização do yuan, dizem economistas, o que também encarece as exportações chinesas.

Apesar dos dados ligeiramente negativos, os analistas também alertaram para a interferência de efeitos sazonais, que podem ter um importante papel na redução da atividade industrial registrada em janeiro. "O padrão histórico sugere que as atividades industriais da China tendem a desacelerar antes do Ano Novo Chinês, já que muitos trabalhados retornam para suas cidades durante o longo feriado", explica o economista do banco ANZ, Liu Ligang. O Ano Novo Chinês teve início no final de janeiro.