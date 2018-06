Ativista cego chinês terá bolsa na Universidade de Nova York

"Estou muito feliz de receber a notícia de que Chen Guangcheng está a caminho dos Estados Unidos. Estou ansioso para recebê-lo com sua família esta noite e trabalhar com ele em seu curso", disse o co-diretor do Instituto de Direito EUA-Ásia da Escola de Direito da Universidade de Nova York, Jerome Cohen.

A China permitiu que Chen deixasse um hospital de Pequim no sábado a bordo de um avião com destino aos Estados Unidos, em um movimento que poderia sinalizar o fim de um impasse diplomático entre os dois países.

(Reportagem de Michelle Nichols)