Ativista de 14 anos baleada no Paquistão é operada A garota de 14 anos vítima de ataque do Taleban encontra-se na UTI e foi operada para a remoção de uma bala, afirmaram os médicos que cuidam dela. Malala Yousufzai é conhecida por defender educação para meninas e divulgar atrocidades cometidas pelos extremistas islâmicos no Paquistão. Os médicos estão considerando enviá-la ao exterior para ser tratada.