Ativista diz que ataque matou 95 civis em Hama, na Síria Pelo menos 95 pessoas foram mortas hoje por um ataque do exército sírio a pontos de protesto na cidade de Hama, região central da Síria, de acordo com ativistas de direitos humanos. Ammar Qorabi, que dirige a Organização Nacional para Direitos Humanos, relatou que os ataques da repressão ao longo do país mataram pelo menos 121 pessoas e feriram dezenas de outras.