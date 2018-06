Ativista do Greenpeace permanecerá preso na Rússia Um tribunal da segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, estendeu a prisão preventiva do ativista australiano Colin Russell, um dos 28 integrantes do Greenpeace detido juntamente com dois jornalistas durante um protesto contra a exploração de petróleo no Ártico. Ele ficará preso por mais três meses, até 24 de fevereiro.