Ativista presa do grupo Pussy Riot é hospitalizada

Segundo a porta-voz do Serviço Federal de Prisões, Kristina Belousova, a integrante do Pussy Riot - condenada a dois anos de prisão por um protesto contra o presidente Vladimir Putin na principal catedral de Moscou - foi deslocada para um hospital prisão na província de Mordovia, no oeste do país.

A porta-voz não quis informar a razão da internação de Tolokonnikova ou comentar sobre a condição da ativista russa, garantindo apenas que não é "nada sério". As informações são da Associated Press.