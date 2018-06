Ativista pró-democracia mantém greve de fome O ativista bareinita Abdulhadi al-Khawajad, que está em greve de fome na prisão há dois meses, não encerrará o protesto, apesar de um tribunal ter revisto sua condenação à prisão perpétua e ordenado um novo julgamento. Khawajad, preso por liderar o levante pró-democracia do ano passado, disse que só voltará a comer se for libertado. Ontem, centenas de manifestantes desfilaram em cidades xiitas para pedir emprego ou a reintegração em seus antigos empregos após as demissões ocorridas por causa do levante.