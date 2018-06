Ativista protesta desde 2009 Malala Yousafzai chamou a atenção do mundo em 2009, quando o Taleban assumiu controle do Vale do Swat, no Paquistão, região próxima da fronteira com o Afeganistão. Apesar das ordens do movimento radical islâmico para que todas as meninas deixassem de ir à escola, a garota continuou frequentando as aulas secretamente, escrevendo a sua experiência num blog anônimo para a emissora britânica BBC. Posteriormente, ela começou a ser citada pelo New York Times e por agências de notícias internacionais.