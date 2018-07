Ativistas a bordo de navio de protesto deixarão Israel Todos os 15 estrangeiros que estavam a bordo de um navio interceptado quando dirigia-se a Gaza com a intenção de romper o bloqueio israelense ao território palestino litorâneo deverão deixar Israel ainda hoje, informou Sabine Haddad, porta-voz do Ministério de Interior do Estado judeu. De acordo com ela, um dos estrangeiros já foi mandado embora do país.