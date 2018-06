Ativistas contra armas químicas sofrem ataque na Síria

Em um comunicado, a OPAQ, que foi agraciada com o Prêmio Nobel da Paz no ano passado, não identificou a natureza do ataque ou seus responsáveis. A organização disse que seus inspetores estavam salvos e bem de saúde, e que voltaram à sua base.

A OPAQ não confirmou nem negou um comunicado do governo sírio que seis de seus inspetores haviam sido sequestrados por rebeldes contrários ao governo durante uma viagem à província de Hama.

A Síria tem insistido repetidamente que combatentes da oposição estão interferindo no trabalho da OPAQ, que supervisiona a remoção do estoque de armas químicas do país. Fonte: Dow Jones Newswires.