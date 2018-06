Ativistas deixam conferência sobre o clima em Varsóvia

Vestindo camisetas com os dizeres "poluidores falam, nós falamos", centenas de ativistas se retiraram do Estádio Nacional em Varsóvia, local do encontro.

Nenhum acordo era esperado nas negociações, mas a intenção dos participantes era criar base para um acordo sobre o corte na emissão de CO2 em 2015.

Susann Scherbarth, ativista do Amigos da Terra disse que o abandono da reunião ocorreu devido à "elevada frustração e desapontamento" com o rumo das discussões. Nova rodada de negociações está marcada para o próximo ano em Lima, Peru. Fonte: Associated Press.