Ativistas denunciam novos ataques químicos Ativistas sírios denunciaram ontem dois ataques que teriam sido realizado com armas químicas pelo regime de Bashar Assad em Harasta, na periferia de Damasco, e em Kafr Zita, na Província de Hama. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, grupo opositor com sede em Londres, citou fontes médicas do hospital de Kafr Zita que afirmaram ter tratado casos de asfixia e intoxicação após bombardeio da aviação do governo. Segundo as fontes, uma espessa nuvem de fumaça se expandiu pela cidade após o ataque.