Ativistas dizem que mais dois tibetanos se imolaram

PEQUIM - Um grupo de ativistas do Tibete sediado em Londres disse que pelo menos dois tibetanos se imolaram em frente a um monastério no leste do Tibete, nesta quinta-feira, 19.

O grupo Tibete Livre, sediado em Londres, disse que Sonam e Choephak Kyap se imolaram juntos com fogo, na frente do monastério Jonang Dzamthang, no condado de Dzamthang.

Os dois, que estão na faixa dos 20 anos, ficaram criticamente feridos e foram socorridos por moradores. Durante o ano passado, 32 pessoas se imolaram no Tibete em protesto contra o governo da China. O objetivo é atrair a atenção para as restrições que o governo de Pequim impõe à prática da religião budista e também pressionar pela volta do líder espiritual tibetano, o dalai-lama, que vive no exílio na Índia.

As autoridades chinesas confirmaram algumas das imolações, mas não todas. O governo chinês acusa o dalai-lama de incentivar as imolações e os suicídios.

As informações são da Associated Press.