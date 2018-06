Ativistas egípcias denunciam abusos sexuais e ameaças Ativistas egípcias e grupos de defesa dos direitos humanos acusaram nesta quarta-feira soldados e carcereiros egípcios de abusos sexuais cometidos durante as mais recentes manifestações. Mais de 12 mulheres foram detidas, em meio a 300 manifestantes presos após uma manifestação na frente do Ministério da Defesa no Cairo, semana passada.