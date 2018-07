Ativistas egípcios paralisarão protestos durante o Ramadã

Muitos egípcios estão cansados das manifestações, que atrapalharam o tráfego de veículos nos centros das cidades. O vigor muita vezes diminui durante o Ramadã, quando os muçulmanos jejuam do amanhecer ao pôr do sol, e que neste ano ocorrerá no auge do verão.

Os grupos dizem que vão continuar exigindo que o conselho militar que assumiu o poder após a renúncia do presidente Hosni Mubarak, em fevereiro, acelere as reformas e o julgamento de ex-autoridades que enfrentam acusações de corrupção e assassinato.

Os partidários dos grupos estão acampados na Praça Tahrir, no centro do Cairo, e em outras regiões do país desde um protesto em 8 de julho.

Mais de 840 pessoas morreram nos 18 dias de manifestações que derrubaram Mubarak. A polícia usou balas de borracha e de verdade, gás lacrimogêneo e cassetetes contra os manifestantes.