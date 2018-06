Ativistas espanhóis planejam novo protesto contra crise

A Espanha enfrenta profundas dificuldades econômicas. O país está em recessão e o desemprego gira em torno de 25%, taxa mais alta entre os 17 países que têm o euro como moeda.

Os manifestantes, em sua maioria jovens, pretendem ocupar a praça Puerta del Sol, em Madri, na noite de sábado, e permanecer no local por três dias. Mas autoridades dizem que não permitirão que ninguém acampe durante a madrugada. Cerca de 2 mil policiais estão de plantão na capital.

Os protestos começaram em 15 de maio de 2011, atraindo centenas de milhares de pessoas que se diziam parte do Movimento dos Indignados. As manifestações se espalharam por vários países da Europa, à medida que crescia um sentimento anti-austeridade. As informações são da Associated Press.