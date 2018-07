Ativistas exigem que ex-ditador seja julgado Dezenas de milhares de manifestantes tomaram ontem as ruas de Sanaa, capital do Iêmen, e de outras cidades do país. Eles exigem que o ex-ditador Ali Abdullah Saleh e seus parentes sejam julgados pela morte de manifestantes nos protestos do ano passado. Saleh deixou o poder no começo do ano, após um acordo intermediado pelos EUA e pelo Conselho de Cooperação do Golfo.