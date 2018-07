Ativistas exigem que ONG 'casse' rei da Espanha O polêmico safári do rei espanhol, Juan Carlos, deve custar a ele mais do que o constrangimento de ter de pedir perdão ao povo de seu país - por ter gastado a pequena fortuna de 30 mil para sua aventura em Botsuana em meio à maior crise econômica da Espanha nas últimas décadas. Insatisfeitos com a participação do monarca na caça aos elefantes, que está pondo em risco a espécie na África, ativistas exigem que a organização ambientalista WWF casse dele o título de presidente de honra.