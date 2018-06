Ativistas favoráveis e contrários à medida protestam

Os dois lados do debate se enfrentaram na manhã de ontem em frente ao tribunal com palavras de ordem, acaloradas discussões, músicas e muitas ofensas. Os opositores eram representados por um pequeno grupo de religiosos que se referiam aos gays como pervertidos e pecadores. Para eles, as relações homossexuais contrariam as leis de Deus e a Bíblia.

"Mantenha seu dogma fora do meu casamento", dizia um dos inúmeros cartazes dos ativistas pró-legalização. Shelly Bailes, de 74 anos, e Ellen Pontac, de 73, viajaram de Davis, na Califórnia, a Washington para acompanhar a audiência de ontem. John Lewis, de 56 anos, e Stuart Gaffney, de 52, usavam ontem os mesmos smokings com que se casaram na Califórnia há quase sete anos. "Esperamos que a Suprema Corte faça com que o sonho da igualdade seja uma realidade para todos", disse Gaffney.

O pastor luterano Dennis Di Mauro chegou às 6h30 na Suprema Corte para se manifestar em defesa do casamento entre homens e mulheres, que seria o único aceito pela Bíblia. Mas ele estava resignado diante da expectativa de derrota na Justiça. / C.T.