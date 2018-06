Ativistas fazem topless para protestar contra Berlusconi

As mulheres tinham a frase "Basta Berlusconi" rabiscada em suas costas. Elas foram rapidamente detidas pela polícia e carregadas aos gritos em uma cena caótica enquanto pessoas comuns formavam uma fila para votar em uma escola.

A polícia teve dificuldades para fazer com que as manifestantes colocassem suas jaquetas e algemas, enquanto elas resistiam à prisão.

As feministas furaram uma linha de jornalistas que estavam do lado de fora do posto de votação e saltaram sobre as mesas na direção de Berlusconi, mas não o alcançaram.

O ex-primeiro-ministro lidera uma coalizão de centro-direita na eleição presidencial e as pesquisas de opinião indicam que ele pode ficar com o segundo lugar no voto. As informações são da Dow Jones.