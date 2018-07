Ativistas lançam balões com panfletos em direção à Coreia do Norte

Um grupo de ativistas foi até a fronteira entre as Coreias do Sul e do Norte e lançou balões com propaganda contra o regime de Pyongyang.

O grupo se reúne de tempos em tempos em uma praça do lado sul-coreano da fronteira para protestar contra o governo comunista do norte.

Carregando panfletos, os balões são enchidos com gás e lançados até a Coreia do Norte.

A ideia é fazer com que as mensagens contra o regime norte-coreano cheguem até à população do país, que é um dos mais fechados do mundo.

A correspondente da BBC Lucy Williamson diz que as forças da Coreia do Norte já ameaçaram atacar os locais de onde os artefatos são lançados.

E a situação parece mais tensa agora, depois da morte do líder do país comunista, Kim Jong-il.