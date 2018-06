Ativistas marcham a favor do clima em Doha Centenas de pessoas marcharam em uma demonstração pacífica hoje por um "justiça para o clima" em Doha, onde as negociadores de quase 200 países estão debatendo sobre como desacelerar o aquecimento global e ajudar a proteger os países mais vulneráveis do aumento dos mares e outros impactos da mudança do clima.