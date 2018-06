Ativistas pedem que Dilma dê asilo a Snowden

Dilma foi à capital paulista para participar da celebração de Natal dos catadores de material reciclável e da população de rua, na zona norte da cidade. Ela estava acompanhada de ministros, do prefeito Fernando Haddad e de parlamentares.

Em silêncio, enquanto Dilma discursava, os manifestantes puseram máscaras de Snowden e ficaram em pé para exibir cartazes com os dizeres "Asilo para Snowden já" e "Dilma, dê boas-vindas a Snowden". Apesar de aparentar desconforto, Dilma não abordou o tema.

Thiago Aguiar, um dos membros do Juntos!, entregou uma máscara de Snowden para Dilma e pedido para que ela desse asilo para o ex-técnico da NSA. Com uma expressão de desaprovação, Dilma repassou a máscara para o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, também presente no evento. / RICARDO CHAPOLA e GUSTAVO PORTO