Ativistas processam Madonna por apoio a homossexuais

O sentimento contra os homossexuais é forte na Rússia. Em San Petersburgo, um lei aprovada em fevereiro torna ilegal promover o homossexualismo para menores e o autor da lei apontou a presença de crianças com até 12 anos no show da cantora no dia 9 de agosto.

Alexander Pochuyev, um advogado que representa nove ativistas, disse que um processo foi aberto na sexta-feira contra Madonna, o organizador do show da cantora e o lugar onde foi realizado o concerto, afirmando que os danos totalizavam 333 milhões de rublos, ou cerca de US$ 10,5 milhões, informou a agência de notícias russa RIA Novosti.

Respondendo à critica de que os ativistas estava presos na Idade Média, o advogado disse que eles estavam usando métodos modernos e civilizados para defender seus direitos. "Ninguém está queimando ninguém na estaca ou realizando uma Inquisição", afirmou Pochuyev, segundo a agência. "A civilização moderna exige tolerância e respeito a valores diferentes." As informações são da Associated Press.