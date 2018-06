Ativistas protestam em catedral no centro de Londres

Os manifestantes contra os excessos capitalistas e a desigualdade social mudaram os locais de manifestação depois que foram impedidos de fazer demonstrações perto da Bolsa de Valores de Londres.

O movimento é inspirado no Ocupe Wall Street. Um comunicado lido pelos manifestantes e postado na internet acusa as autoridades da catedral de negligenciar suas obrigações cristãs por ficar ao lado dos ricos e poderosos. "Na luta por justiça econômica, Jesus jogou os mercadores fora do templo, mas você os convida para dentro em vez de expulsá-los", dizia o comunicado.

A catedral divulgou um comunicado dizendo que discorda "da forma pela qual alguns dos manifestantes continuam encaminhando a agenda (do grupo) ou o conflito com a Catedral de São Paulo, em vez de conversar conosco sobre como, juntos, podemos alcançar melhores reformas, o que muitas pessoas, incluindo (o movimento) Ocupe, estão buscando". As informações são da Associated Press.